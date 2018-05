Návštevníci Thurzovho domu sa vydajú na cestu do antickej Alexandrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 30. mája (TASR) – Ako v časoch vrcholnej slávy vyzerala antická Alexandria, či bola centrom umenia a vzdelanosti, alebo mestom rebélie a zhýralosti, sa nadšenci histórie dozvedia v stredu podvečer v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Na dobrodružnú cestu poznávania jedného z najvýznamnejších miest antického sveta sa vypravia spoločne so slovenskou egyptologičkou Alexandrou Pastorekovou.priblížila Pastoreková tému pravidelného cyklu Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou.Ako dodala, návštevníci sa dozvedia aj to, čo viedlo Alexandra Veľkého k tomu, aby Alexandriu založil práve na brehoch Stredozemného mora či o odkaze jedného zo siedmich divov sveta – Majáka na ostrove Fáros a vychýrenej alexandrijskej knižnice, ktorý pretrval až do dnešných dní. Tiež o tom, ako sa rozvíjal život v pradávnom meste, ktoré dramatické udalosti sa v ňom odohrali a čo viedlo k jeho pozvoľnému úpadku.