Návštevníci vranovského jarmoku môžu ochutnať dobroty družobných miest

Vranov nad Topľou 5. októbra (TASR) – Návštevníci dvojdňového Vranovského jarmoku, ktorý sa začne v piatok (6.10.), budú mať k dispozícii 140 predajných stánkov s rôznym druhom tovaru.informovala TASR hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková. Kuchyňa našich priateľov, ako degustáciu špecialít nazvali, bude v prvý deň jarmoku pri dome kultúry od 15. do 18 h. Pripravený je aj zaujímavý kultúrny program, v ktorom vystúpia miestne detské folklórne súbory, skupina Drišľak a Ľudová hudba Šarišanci.Jarmočné stánky budú na uliciach Janka Kráľa, Alexandra Dubčeka, M. R. Štefánika a Kalinčiakovej ulici. S uzáverou premávky tam treba rátať oddnes od 18. h do soboty (7.10.) do 20. h.upozornila hovorkyňa s tým, že stánky s občerstvením nájdu záujemcovia v tomto roku na parkovisku pri dome kultúry.