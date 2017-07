Návštevníkov Cibula Festu pre hrozbu búrky evakuovali

Hudobný festival Cibulafest, ilustračná snímka. Foto: ACCESS Production Foto: ACCESS Production

Holíč 21. júla (TASR) - Multižánrový festival Cibula Fest, ktorý sa od štvrtka 20. júla koná na letisku v Holíči, musel byť prerušený pred koncom programu prvého festivalového dňa. Počas vystúpenia kapely Polemic sa náhle zmenili poveternostné podmienky natoľko, že najskôr bolo len prerušené jej vystúpenie, no o pár desiatok minút sa organizátori rozhodli v programe nepokračovať a návštevníkov z bezpečnostných dôvodov evakuovať z areálu.Dôvodom bola hrozba vyplývajúca z pretrvávajúceho nárazového vetra a následných nepriaznivých predpovedí. Informoval o tom organizátor podujatia Vladimír Chrenka.Podľa neho počas vystúpenia prvej hviezdy štvrtkového programu Tomáša Klusa nič nenasvedčovalo tomu, že nepriaznivé počasie, ktoré pretrvávalo v Českej republike, príde aj do pohraničného pásma na Záhorí.dodal Chrenka. I keď nakoniec búrka prišla v menšej intenzite a aj to až okolo druhej hodiny po polnoci, prerušenie festivalu vyhodnocuje ako správny krok.dodal Chrenka.Kapela Horkýže slíže, ktorá mala nasledovať po skupine Polemic, vystúpi v náhradnom čase dnes. Počas nasledujúcich dvoch dní sa v Holíči predstavia aj kapely ako Walda Gang, Iné Kafe, Freedom Call, Jelen, Dymytry, Lenny, Xindl X či Captain Jack.