Návštevnosť kežmarského hradu vlani stúpla, zavítalo naň 46.000 ľudí

Na snímke nádvorie Kežmarského hradu. Foto: TASR/Adriána Antošková Na snímke nádvorie Kežmarského hradu. Foto: TASR/Adriána Antošková

Kežmarok 4. januára (TASR) – Návštevnosť Kežmarského hradu vlani opäť stúpla, zavítalo doň viac ako 46.000 turistov, čo je nárast o viac ako 11 percent oproti roku 2016. Pre TASR to potvrdila riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintuľová s tým, že stúpajúcu tendenciu má návštevnosť hradu už od roku 2013.„Je to aj kvôli tomu, že sa čoraz viac dostávame do povedomia verejnosti. Historické pamiatky začínajú byť atraktívne aj pre našincov, nielen pre zahraničných turistov. Možno aj to, čo sa deje všade vo svete, prispieva k tomu, že hostia uprednostňujú domácu dovolenku,“ zdôvodnila Cintuľová.Múzeum sa každoročne snaží pre návštevníkov pripraviť niečo nové a zároveň zatraktívniť svoje priestory. Počas celého roka sa tu organizuje množstvo podujatí a expozície, ktoré sa na hrade nachádzajú, obohacujú vždy o nové exponáty. „Je nám jasné, že návštevníci sa k nám nebudú vracať a pozerať na expozície, ktoré videli pred piatimi rokmi. Preto ich raz za čas reinštalujeme. Pred rokmi sme takto reinštalovali expozíciu cechy a remeslá, vlani sme urobili menšie úpravy vstupnej miestnosti a v tomto roku máme v pláne reinštalovať radničnú miestnosť,“ priblížila Cintuľová.Medzi najnavštevovanejšie podujatia na hrade patria predovšetkým divadelné predstavenia, zvlášť rozprávky, ktoré sú určené pre školy. Dospelých návštevníkov každoročne najviac zaujmú Krvavé dejiny, festival, ktorý je už 16 rokov neodmysliteľnou súčasťou podujatia Európske ľudové remeslo. „Sú to naozaj výnimočné divadelné predstavenia, ktoré netradičným spôsobom prinášajú zaujímavý výklad histórie, jednak hradu, ale aj samotného Kežmarku. Možno aj to je spôsob, ako tu prilákať ľudí,“ konštatovala riaditeľka kežmarského múzea. Práve Krvavé dejiny boli vyhodnotené ako druhé najzaujímavejšie podujatie v meste.Väčšiu polovicu návštevníkov, ktorí na hrad minulý rok zavítali, tvoria Slováci, za nimi nasledujú Česi, Poliaci, Nemci i Maďari. Okrem toho v Kežmarku zaznamenali zvýšený záujem aj zo strany inej zahraničnej klientely a aj preto tam pripravili sprievodné texty v ruskom, talianskom, francúzskom či španielskom jazyku. „Zahraničných návštevníkov podľa toho, čo máme zaznamenané v pamätnej knihe, najviac zaujalo to, ako ten hrad vyzerá. Naozaj je veľmi pekný po tej generálnej oprave a tiež je našou výhodou, že sme ako jeden z mála hradov priamo v centre mesta. Ďalším našim plusom je, že sme jeden z mála zachovalých hradov a máme vystavených množstvo jedinečných exponátov. Prehliadka u nás trvá aj hodinu a pol, a práve toto sa návštevníkom u nás najviac páči, že im máme čo ukázať,“ uzatvára Cintuľová.