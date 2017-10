Návštevu Vučiča v Chorvátsku odložili. Pre diplomatické napätie

Srbský prezident Aleksander Vučič Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 4. októbra (TASR) - Srbsko a Chorvátsko sa dnes dohodli na odklade návštevy srbského prezidenta Alexandara Vučiča v Záhrebe na neurčito. Medzi týmito súperiacimi balkánskymi krajinami totiž nastalo diplomatické napätie, informuje agentúra AP.Chorvátska prezidentka Kolinda Grabarová-Kitarovičová vyhlásila, že Vučičova návšteva, pôvodne stanovená na november alebo december, musela byť odložená vzhľadom na to, že medzi Záhrebom a Belehradom v súčasnosti nepanuje "vzájomná dôvera".uviedla Grabarová-Kitarovičová.Chorvátska prezidentka zároveň vo vyhlásení zdôraznila, že rozhodnutie o odklade Vučičovej návštevy bolo urobené spoločne so srbskou stranou.Tlejúce napätie medzi Chorvátskom a Srbskom ohľadom množstva záležitostí eskalovalo do slovnej potýčky po tom, ako Srbsko nedávno odhalilo pamätník majorovi Juhoslovanskej ľudovej armády (JNA) Milanovi Tepičovi.Ten v septembri 1991 počas chorvátskej vojny o nezávislosť zámerne vyhodil do vzduchu muničný sklad JNA v meste Bjelovar, pričom sám prišiel o život, čím zabránil tomu, aby sa arzenálu zmocnili sily vznikajúcej chorvátskej armády. Pri explózii zahynulo ďalších 20 vojakov JNA a 11 chorvátskych vojakov.Srbsko považuje Tepiča za vojnového hrdinu, zatiaľ čo Chorvátsko ho označuje za, ktorý obetoval životy vojakov a ohrozil stovky civilistov v Bjelovare. Chorvátsko sa vtedy usilovalo o získanie suverenity od bývalej Juhoslávie, ktorú riadili srbské politické kruhy.Chorvátske ministerstvo zahraničných vecí podalo v súvislosti s odhalením pamätníka diplomatický protest. Podľa neho sa Srbsko. Srbský minister zahraničných vecí Ivica Dačič označil chorvátsky protest zaDobré vzťahy medzi Záhrebom a Belehradom sú kľúčové pre stabilitu Balkánu.