Navštívte OMV na bratislavskom Autosalóne

OMV je generálny partner prestížneho motoristického podujatia



Návštevníci si v stánku OMV môžu zmerať sily v pretekoch modelov áut na autodráhe Slovakiaring



Úspešný pretekár Rally Dakar Ivan Jakeš potvrdzuje: MaxxMotion je pre mňa najlepšie palivo na Slovensku



Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

OMV Aktiengesellschaft

Výstavný areál v bratislavskej Inchebe po roku opäť privíta najprestížnejšiu automobilovú udalosť nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne. Pod jednou strechou od 24. do 29. apríla naservíruje všetkým milovníkom motorov prehliadku nielen automobilov. OMV ani tento rok nebude chýbať. Zákazníkom ponúkne už tradične miesto, kde môžu nielen načerpať sily, ale i zabaviť sa.„Som hrdý na to, že OMV je partnerom podujatia, kde sa schádzajú najväčší fanúšikovia motorizmu z regiónu, ktorí dokážu oceniť krásne autá a kvalitné palivo,“ povedal Gernot Gollner, Retail Manager, OMV Slovensko. „V našom stánku sme pre nich pripravili viacero lákadiel, ktoré im čas strávený na Autosalóne ešte spríjemnia,“ dodal.Pre návštevníkov, ktorým sa na autá nestačí len pozerať, bude pripravená adrenalínová zábava. Na zmenšenine najznámejšieho slovenského pretekárskeho okruhu budú môcť popreháňať modely áut v súťaži o pekné ceny - od lístkov na vybrané podujatie na skutočnom Slovakiaringu až po vody do ostrekovačov Caristal. Tí najodvážnejší si budú môcť zmerať sily s jedným z najlepších slovenských motocyklových pretekárov. Ivana Jakeša však nebude vidno len v napínavých súbojoch, ale s návštevníkmi sa popri súťažení podelí o svoje zážitky z najnáročnejších motocyklových pretekov a autogramy.Energiu objavovať automobilové novinky návštevníkom Autosalónu dodá lahodná VIVA CAFE. Káva, ktorú pripravili slávne talianske pražiarne a do dokonalosti ju priviedol tím baristov a špecialistov, rozvonia nielen stánok OMV. Pre návštevníkov bažiacich po energii iného druhu je zase pripravený nabíjačkový stôl, kde si môžu dobiť svoje mobilné telefóny.Filozofiou OMV je totiž maximálna kvalita a starostlivosť o zákazníka. Tá sa premieta nielen do neustále vylepšovaných služieb, ale najmä do kvality paliva. Príkladom je benzín OMV MaxxMotion 100plus, ktorý je výsledkom dlhého výskumu a rozsiahleho testovania. MaxxMotion 100plus dosahuje jedny z najlepších hodnotení a spĺňa najnáročnejšie požiadavky (kategória 5), stanovené WWFC – Worldwide Fuel Charter. Každý vodič tak pre svoje vozidlo môže zabezpečiť optimálnu účinnosť spaľovania, dlhšiu životnosť motora i vyšší výkon.* Ivan Jakeš, úspešný pretekár Rally Dakar potvrdzuje: MaxxMotion je pre mňa najlepšie palivo na Slovensku.*Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228.Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie - a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 20 miliárd eur a približne 20 700 zamestnancami v roku 2017 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Severnom mori, na Blízkom východe, v Afrike a v Rusku. Denná ťažba v roku 2017 dosiahla v priemere 348-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roka 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2017 dosiahol objem predaja plynu 113 TWh.