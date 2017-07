Navždy zdraví?

Lekári nemajú liečiť len choroby, ale celého človeka

Všetko pod jednou strechou

Aktívny prístup ku zdraviu

Krása je ukrytá v zdraví

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Niekedy je veľmi ťažké odstrihnúť sa od svojich rokmi budovaných návykov a zlozvykov. Málokto to však dokáže sám a bez potrebných vedomostí si častokrát viac uškodí, ako pomôže. Preto je najistejšie obrátiť sa na špecialistov.V Goljer Clinic v centre Bratislavy sa lekári na zdravie svojich pacientov pozerajú z viacerých uhlov – komplexne na základe životného štýlu. Ten je dôležitý nie len pre manažment ochorenia, ale najmä pre jeho liečbu, či ideálne pre úspešnú prevenciu.Zakladateľ a riaditeľ polikliniky MUDr. Ján Goljer sa programom zmeny životného štýlu venuje už 31 rokov. „Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie až 80 % zdravia človeka ovplyvňuje jeho životný štýl. Preto je aj cieľom našej polikliniky prinavrátiť zdravie chorým a ostatným pomáhať udržať si ho čo najdlhšie. Toto dosiahneme kombináciou lekárskych vyšetrení spolu so zmenami v oblasti výživy, pohybovej aktivity a psychohygieny,“ hovorí MUDr. Ján Goljer.Poliklinika ponúka komplexnú zdravotnú starostlivosť - od všeobecného lekára až po internistu, kardiológa, diabetológa, endokrinológa, či očnej, ORL a gynekologickej ambulancie. Poskytuje aj službu druhý názor, možnosť skonzultovať si výsledok svojho vyšetrenia stanovený svojim lekárom. V neposlednom rade tu môžete využiť služby psychológa, ktorého pozícia pri liečbe či hľadaní príčin nezdravého spôsobu života je veľmi dôležitá.Poliklinika sa zameriava na človeka ako na celok. Slovo „pacient“ tu nie je úplne na mieste, pretože svoje služby ponúka klinika aj tým, ktorí síce zdravotné problémy nemajú, ale majú pocit, že by so sebou mali niečo urobiť. A možno tu prichádza ten správny čas zveriť sa do rúk profesionálom, nakoľko filozofia polikliniky vychádza práve z aktívneho prístupu k zdraviu.„Naším poslaním je naučiť ľudí starať sa o svoje zdravie komplexne. Zdravie je niečo, čo si ceníme najviac, ale robíme pramálo, aby sme si ho udržali. Až ochorenie nás upozorní na to, aby sme sa oň začali starať a viac sa mu venovať,“ vysvetľuje Ján Goljer.Vo svojom vybavení má poliklinika aj špičkové prístroje, ktoré veľmi presne vyšetria zloženie tela, stanovia bazálny metabolizmus, poskytujú lymfodrenáže alebo zabezpečujú aktívnu rehabilitáciu a cvičenia na celé telo. Cvičenia jogy, masáže a relaxácie uzatvárajú celú škálu možností, ako si oddýchnuť a udržať sa vo forme.Viac informácií nájdete na www.goljerclinic.sk