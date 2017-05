Naživo: Kandidáti na šéfa RTVS predstavujú svoje projekty

BRATISLAVA 29. mája – Poslanci národnej rady, ale aj široká verejnosť sa v utorok môžu bližšie zoznámiť s kandidátmi na šéfa verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) a ich zámermi.Proces výberu generálneho riaditeľa RTVS od 9:00 pokračuje verejným vypočutím kandidátov na šéfa RTVS v historickej budove Národnej rady (NR) SR v Bratislave.

NAŽIVO (VIDEO): POSLANCI VYPOČÚVAJÚ KANDIDÁTOV NA ŠÉFA RTVS

Vyžrebovali si poradie

Tajná voľba bude v júni

Podrobne sa s predstavami jednotlivých kandidátov o fungovaní a rozvoji RTVS bude dať zoznámiť aj ďalšie dni. Ako totiž pre agentúru SITA avizoval predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek (Smer-SD), po verejnom vypočutí výbor zverejní projekty kandidátov na webstránke NR SR. Dostupné by mali byť až do dňa tajnej voľby nového šéfa RTVS v parlamente plánovanej na koniec júna.Na verejné vypočutie kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS bolo pozvaných deväť kandidátov – Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Norbert Majer, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky.Poradie, v akom predstavia svoje projekty, si nakoniec vyžrebovalo iba osem kandidátov, keďže Norbert Majer na verejné vypočutie neprišiel. Každý z kandidátov má 15 minút na to, aby predstavil svoj projekt a druhých 20 minút na odpovede na otázky poslancov.Je možné, že výbor už v utorok večer po vypočutí prijme uznesenie. Podľa pravidiel totiž musí výbor predložiť národnej rade do dvoch pracovných dní, teda do štvrtka 1. júna, od verejného vypočutia posledného kandidáta, návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom.Národná rada by mala nového generálneho riaditeľa RTVS voliť v tajnej voľbe už 22. júna a prípadná opakovaná voľba by mohla byť 29. júna. Ani tieto dátumy nemusia byť definitívne.Voľbu generálneho riaditeľa RTVS zaradí do programu nasledujúcej schôdze parlamentu predseda NR SR, upozornil šéf mediálneho výboru. Schôdza NR SR sa začne 13. júna.Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie Václavovi Mikovi vyprší päťročné funkčné obdobie na začiatku augusta.