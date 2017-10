NAŽIVO: Začala sa mimoriadna schôdza pre kauzu odmeny pre R. Bžána

Ilustračné foto Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Odštartovala mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej chce opozícia zaviazať vládu, aby vyvodila zodpovednosť v kauze vysokej odmeny pre právnika Radomíra Bžána v súdnom spore o Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG). Taktiež chce zaviazať vládu, aby priniesla opatrenia, ktoré majú kauzám vysokých právnických odmien v štátnych sporoch zamedziť. Mimoriadne zasadnutie 22. schôdze parlamentu otvoril predseda NR SR Andrej Danko (SNS).Na zvolaní mimoriadnej schôdze trvali poslanci aj napriek tomu, že minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) minulý týždeň odvolal Dozornú radu MH Manažmentu.vyhlásila poslankyňa hnutia OĽaNO Veronika Remišová.Zákonodarcovia z radov opozície sú taktiež presvedčení, že nová dohodnutá odmena pre právnika v hodnote 17,6 milióna eur je stále privysoká.priblížila Remišová.Opozícia chce preto zaviazať vládu, aby predložila informáciu o ďalšom plánovanom postupe v tejto kauze, ako aj o opatreniach, ktoré plánuje prijať. Okrem toho chce poveriť ministra hospodárstva, aby pokračoval v ďalšom rokovaní o konečnej výške odmeny pre advokátsku kanceláriu Bžána, pričom by sa mali zohľadniť priemerné výšky odmien za právne služby v rámci krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v arbitrážnych sporoch.Opoziční zákonodarcovia žiadajú aj prijatie pravidiel na uzatváranie právnických zmlúv, aby sa takéto prípady nezopakovali. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) by mala do konca tohto roka predložiť do parlamentu novelu legislatívy, ktorá by upravila primerané odmeňovanie právnych zástupcov štátu. Napríklad by mala byť podľa opozície určená maximálna výška odmeny a jej spôsob určenia.Opozícia trvá aj na vykonaní auditu všetkých právnych zmlúv, ktoré uzatvorili všetky ministerstvá. Preskúmať ich má Najvyšší kontrolný úrad SR.Vláda s prijatím uznesenia, ktoré navrhuje opozícia, nesúhlasí. Pravdepodobne tak prijaté nebude.konštatuje kabinet Roberta Fica. Upozornil na to, že odmena pre právnickú kanceláriu sa znížila viac než štvornásobne a bola nariadená aj ministerská kontrola spoločnosti MH Manažment, na základe ktorej boli odvolaní členovia dozornej rady spoločnosti, ako aj predstavenstva a rozviazaný bol aj pracovno-právny vzťah.zdôraznil vládny kabinet.