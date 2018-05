Názor na dianie v RTVS rozdelil členov výboru pre kultúru a médiá

Rokovanie Výboru NR SR pre kultúru a média v Bratislave 3. mája 2018. Na snímke riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. mája (TASR) - Problém v RTVS je potrebné riešiť predovšetkým tam, kde je na to určený priestor. Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš na to upozornil počas štvrtkového rokovania Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Členovia výboru sa počas prerokovania Správy o činnosti Rady RTVS za druhý polrok 2017 venovali aj súčasnému stavu v RTVS a medializovaným informáciám týkajúcich sa konfrontácií medzi časťou redaktorov a manažmentom verejnoprávneho médiá.Predseda parlamentného výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) sa Kákoša, ktorý dozorný orgán verejnoprávneho vysielateľa zastupoval, pýtal, či sa redaktori nespokojní so súčasným stavom i spôsobom vedenia sekcie spravodajstva a publicistiky obrátili na Radu.informoval Kákoš, ktorý pritom poukázal na nie šťastne zvolenú formu komunikácie.zvýraznil a poukázal na to, že otvorený list nespokojných redaktorov nebol adresovaný ani vedeniu, ani Rade RTVS.povedal Kákoš. Mieni, že celú situáciu ešte viac zhoršuje jej prenášanie do virálneho prostredia sociálnych sietí.skonštatoval. Zdôraznil zároveň, že Rada nedostala v tomto prípade žiadny podnet na porušenie zákona.Bývalý minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) si myslí, že by napriek obmedzeným kompetenciám mala Rada RTVS zaujať stanovisko k súčasnej situácii.povedal Maďarič.Podpredseda parlamentného mediálneho výboru Karol Farkašovský (SNS) v súvislosti s udalosťami v posledných týždňoch zdôraznil, že verejnoprávne spravodajstvo musí ostať nestranné a objektívne, bez prejavov politických sympatií vo výstupoch redaktorov.upozornil.Nezaradená poslankyňa Viera Dubačová vyhlásila, že súčasná situácia v RTVS je dôkazom zlyhania jeho vedenia a žiadala Radu o preskúmanie situácie. Jej návrh uznesenia však neprešiel. Peter Marček, taktiež nezaradený poslanec NR, vyzval, naopak, k tomu, aby sa celá záležitosť nezneužívala na politické ciele a vyvolávanie nevraživosti v spoločnosti.