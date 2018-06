Názory Francúzska a Nemecka na reformu eurozóny sa zblížili

Bruno Le Maire, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 17. júna (TASR) - Nemecko a Francúzsko sú podľa názoru francúzskeho ministra financií Bruna Le Maire blízko k rovnakému názoru na reformu eurozóny. Úplná zhoda by sa mohla dosiahnuť v utorok (19. 6.) na stretnutí nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Le Maire to povedal v sobotu (16. 6.) po rokovaní s nemeckým spolkovým ministrom financií Olafom Scholzom v Hamburgu.Agentúra DPA uviedla, že z dôveryhodných zdrojov prenikli informácie, že sa v Hamburgu dosiaholv citlivých bodoch reformy, najmä o francúzskej požiadavke na vytvorenie spoločného rozpočtu eurozóny. Zostávajú však dva-tri dôležité body, ktoré sa zdajú ako ťažko prekonateľné. Obe krajiny v minulých týždňoch viedli nudné rozhovory pri hľadaní spoločných stanovísk, ktoré by ešte tento mesiac chceli predložiť ich predstavitelia reformnému summitu EÚ.Le Maire na Twitteri napísal, že jeho rokovanie so Scholzom v Hamburgu bolo piatym a posledným kolom o reforme eurozóny. K obsahu diskusie v sobotu sa minister nevyjadril.Vlani v septembri predložil Macron významné návrhy na prestavbu EÚ a posilnenie menovej únie. Jeho najzávažnejšie body narazili v Berlíne na odpor a pochybnosti.Nemecko podporuje myšlienku, že krajiny v slabej fáze svojej konjunktúry by mali čerpať krátkodobú pomoc z Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS). Le Maire to v rozhovore pre spravodajský týždenník Der Spiegel charakterizoval ako nápad, na ktorom sa dá stavať, ale dodal, že ten sám osebe nestačí. Návrh na spoločný rozpočet eurozóny nerobí nadbytočným. Merkelová sa často vyslovovala preTen by mal byť výrazne menší, než navrhol Macron.V utorok sa na stretnutí Merkelovej a Macrona zúčastnia aj dôležití ministri oboch vlád.