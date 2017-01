Názory poslanca S. Mizíka sú hanbou, zhodujú sa Bugár s Kollár

Stanislav Mizík Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 15. januára (TASR) - Názory poslanca Národnej rady SR za ĽSNS Stanislava Mizíka sú neprijateľné a sú hanbou. V dnešnej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 sa na tom zhodli Béla Bugár (Most-Híd) a Boris Kollár (Sme rodina). Mizík na sociálnej sieti Facebook 10. januára kritizoval prezidenta SR Andreja Kisku za štátne vyznamenania. Mizíkovi prekážalo, že ich dostali aj Židia, slniečkari a ochrancovia "uviedol Kollár. Podľa Bugára sú takéto vyjadrenia hanbou.sa my dostali, že poslanec NR SR, ktorý je vzdelaný, sa takýmto spôsobom vyjadrí? Veľmi tvrdo to odsudzujem,“ dodal.Obaja politici hovorili aj o možnosti spolupráce pri nadchádzajúcich voľbách do VÚC. Kollár potvrdil, že v hnutí sa uvažuje o jeho kandidatúre na bratislavského predsedu VÚC, ale definitívne rozhodnutie ešte nepadlo.“ dodal. Podľa jeho slov, keď sa rozhodia karty, tak potom budú prebiehať rokovania. Zároveň vo voľbách do VÚC vylúčil spoluprácu s ĽSNS.Podľa Bugára bude spolupráca pri voľbách do VÚC zo strany Mosta- Híd rôzna.dodal.