Názvy ulíc v rekreačnej oblasti na Domaši vybrali i miestni obyvatelia

Kvakovce 25. mája (TASR) - Do výberu názvov ulíc v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá sa zapojili aj miestni obyvatelia. Vznikli tak zaujímavé, vtipné, ale aj príznačné pomenovania, ktoré sa viažu na konkrétnu lokalitu.Ako pre TASR uviedol Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce vo Vranovskom okrese, ktorá stredisko spravuje, pri tvorbe názvov sa snažili vychádzať z miestnych zvyklostí. V prípadoch, kde zaužívané neboli, dali možnosť ľuďom.vymenoval s tým, že na podobnom princípe vznikla aj ulica Slávičia.Podľa jeho ďalších slov ide o jedinú rekreačnú oblasť v okolí tejto vodnej nádrže, ktorá k označeniu ulíc pristúpila. Stalo sa tak približne pred tromi rokmi.spomenul. Tento systém zaviedli pre lepšiu orientáciu v stredisku v súvislosti so záchrannými zložkami, ale aj pre iné bežné situácie.uviedol.Podľa jeho ďalších slov si obyvatelia na nový systém postupne zvykli.priblížil starosta Kapraľ s tým, že to bola nevyhnutnosť. Celý nápad do praxe zaviedli v priebehu polroka.Rekreačná oblasť Domaša Dobrá je letné rekreačné stredisko, ktoré navštevujú ľudia z celého Slovenska i susediacich krajín. V jarnom a jesennom období ho vyhľadávajú milovníci turistiky a cykloturistiky. Využívať sa však dá aj celoročne.