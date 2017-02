NBA: Atlanta zvíťazila v Houstone, tréner Popovich vyrovnal rekord

Hráči Atlanty Kent Bazemore, Dwight Howard a Dennis Schroder po zápase s Clevelandom. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

sumáre:



WASHINGTON WIZARDS - LOS ANGELES LAKERS 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)

Najviac bodov: Wall 33 (11 asistencií), Bael 23, Gortat 21 (14 doskokov) - Clarkson 20, Russell (11 asistencií) a Deng po 17, 16.437 divákov.



SAN ANTONIO SPURS - PHILADELPHIA 76ERS 102:86 (24:21, 24:32, 31:20, 23:13)

Najviac bodov: Leonard 19, Dedmon 13 (10 doskokov), Lee, Bertans, Green a Mills po 12 - Ilyasova 25 (10 doskokov), Šarič 14, Luwawu-Cabarrot a Okafor po 9, 18.418 divákov.



Houston - Atlanta 108:113 (32:26, 18:21, 36:26, 22:40)

Najviac bodov: Harden 41, Capela 22, Gordon 13 - Hardaway 33, Howard 24 (23 doskokov), Millsap 16, 15.602 divákov.



LOS ANGELES CLIPPERS - GOLDEN STATE WARRIORS 120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)

Najviac bodov: Griffin 31, Crawford 21, Rivers 18 - Curry 29 (11 asistencií), Durand 26 (10 asistencií), Thompson 21, 19.385 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. februára (TASR) - Basketbalisti Atlanty zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke Houstonu 113:108. Domácim nepomohlo ani 41 bodov Jamesa Hardena. Hawks potiahol k triumfu 33 bodmi Tim Hardaway.Hostia prehrávali v súboji už o 20 bodov, ale spamätali sa. Najväčšiu zásluhu na tom mal Dwight Howard s 24 bodmi a 23 doskokmi. V lete prestúpil do Atlanty práve z Houstonu a toto bol odvtedy na jeho bývalej palubovke prvý zápas. V poslednej štvrtine Hawks dali 40 bodov a odviezli si cenný triumf.San Antonio doma pokorilo Philadelphiu 102:86 a pre trénera Spurs Grega Popovicha to bolo rekordné 1127. víťazstvo v jednom klube v NBA. Vyrovnal ním Jerryho Sloana z Utahu. "Je to skvelé. Keď tu máme Popa, tak to jednoducho ide. Vyzerá to, že sa nikdy neunaví, že sa nikdy nezastaví. Je naozaj obdivuhodné, že tak dlho trénuje tím a dokáže ho dlhodobo motivovať na tejto úrovni. To nie je ľahké," citoval portál profiligy veterána Spurs Tonyho Parkera. Spurs vyhrali nad 76ers doma dvanástykrát za sebou. Obom tímom chýbali viacerí hráči, domácim LaMarcus Aldridge a Pau Gasol, hosťom Joel Embiid, Nerlens Noel a Robert Covington.Golden State Warriors dobyli palubovku Los Angeles Clippers 133:120. V drese hostí zaťažil konto súpera 29 bodmi Stephen Curry. Warriors zaknihovali piatu výhru za sebou, resp. jedenástu v posledných 12 súbojoch. Clippers sa proti tomuto súperovi dlhodobo nedarí, prehrali s ním už deviaty zápas v sérii.Washington doma zvíťazil nad Los Angeles Lakers 116:108, pre Wizards to bola šiesta výhra v rade.