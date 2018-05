NBA: Basketbalisti Bostonu zdolali doma Cleveland

Na snímke hráč Bostonu Celtics Jayson Tatum. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Play off NBA



Finále Východnej konferencie - 5. zápas:



Boston - Cleveland 96:83



/stav série: 3:2/



New York 24. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics vyhrali v noci na štvrtok v piatom súboji finále play off Východnej konferencie NBA na domácej palubovke nad Clevelandom Cavaliers 96:83 a ujali sa vedenia v sérii 3:2. Domácich potiahol nováčik Jayson Tatum, ktorý konto súpera zaťažil 24 bodmi, čo bol už jeho deviaty dvadsať a viac bodový duel v play off. Celtics dokázali ustrážiť hosťujúceho LeBrona Jamesa, ktorý dal "iba" 26 bodov.Šiesty zápas, v ktorom môže Boston potvrdiť postup do finále je na programe v noci na sobotu v Clevelande (2.30 SELČ).