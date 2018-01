NBA: Basketbalisti Toronta zvíťazili nad Milwaukee aj vďaka rekordu

Hráč Toronto Raptors DeMar DeRozan (10) skóruje počas zápasu proti Milwaukee Bucks. 1. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Brooklyn - Orlando 98:95,

Toronto - Milwaukee 131:127 pp,

Chicago - Portland 120:124 pp,

Minnesota - LA Lakers 114:96

New York 2. januára (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na domácej palubovke nad Milwaukee Bucks 131:127 po predĺžení. Veľkou mierou sa o to pričinil DeMar DeRozan, ktorý zaznamenal až 52 bodov, čo je nový rekord kanadského klubu. Toronto zároveň vyrovnalo svoje historické maximum v počte víťazných duelov na domácej pôde v rade, keď úspešnú sériu natiahlo už na dvanásť stretnutí.DeRozan je iba tretí hráč v histórii Raptors, ktorý prekonal v jednom zápase 50-bodovú hranicu. Predtým sa to podarilo Vinceovi Carterovi a Terrenceovi Rossovi, obaja dali 51 bodov.