NBA: Boston delí jedna výhra od postupu medzi štyri najlepšie tímy

NBA - play off



5. zápas semifinále Východnej konferencie



BOSTON CELTICS - WASHINGTON WIZARDS 123:101 (33:21, 34:30, 26:25, 30:25)

Najviac bodov: Bradley 29, Horford 19, Thomas a Crowder po 18 - Wall 21, Beal 16, Porter a Oubre po 13, 18.624 divákov.



/stav série: 3:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. mája (TASR) - Basketbalistov Bostonu delí už len jedna výhra od postupu medzi štyri najlepšie tímy NBA. Celtics triumfovali v piatom súboji semifinále play off Východnej konferencie nad Washington Wizards 123:101 a v sérii vedú 3:2 na zápasy. Lídrom víťazom v noci na štvrtok bol 29-bodový Avery Bradley.Aj v piatom súboji série platilo heslo. Celtics zabudli na dva nevydarené zápasy v hlavnom meste a doma opäť dominovali. V priebehu zápasu viedli aj o 26 bodov, súperovi nastrieľali 16 trojok. Bradley si s 29 bodmi vytvoril osobné maximum v play off, kvalitne mu sekundovala dvojica Al Horford, Isaiah Thomas. Horford mal 19 bodov, sedem doskokov, šesť asistencií, Thomas zaznamenal 18 bodov a spoluhráčom rozdal aj deväť asistencií.vravel Bradley. Ten využil fakt, že obrana súpera sa sústredila najmä na najväčšiu hviezdu Celtics Thomasa.dodal Bradley.Wizards nevyhrali v Bostone play off zápas už 35 rokov. V noci na štvrtok začali dobre, dali prvé štyri body, ale domáci kontrovali sériou 16:0 a náskok si s prehľadom udržali až do záveru. Lídrom hostí bol ako tradične John Wall, autor 21 bodov. Podľa neho rozhodla fyzická hra súpera.tvrdil Wall. Podobného názoru bol aj tréner Wizards Scott Brooks. "Súper dominoval vo fyzickej hre, v ktorej sme na neho nestačili. V domácich zápasoch to bola naša silná stránka, musíme sa k tomu vrátiť," vyhlásil Brooks.Šiesty zápas sa hrá v hlavnom meste USA v noci na sobotu, prípadný siedmy v noci na utorok v Bostone.