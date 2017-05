NBA: Boston potiahol k výhre Thomas

Hráč Boston Celtics Isaiah Thomas (4) strieľa kôš v zápase s Washington Wizards, 2.5. 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 3. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v noci na stredu v druhom dueli semifinále play off Východnej konferencie NBA nad Washingtonom Wizards 129:119 po predĺžení a v sérii vedú už 2:0 na zápasy.Domácich potiahol k výhre Isaiah Thomas, ktorý zaznamenal 53 bodov, čo je historicky druhý najlepší výkon hráča Celtics v play off. Wizards nestačilo ani 40 bodov a 13 asistencií Johna Walla.Úvodný súboj série semifinále Západnej konferencie medzi Golden State a Utahom vyznel lepšie pre domácich Warriors, ktorí zdolali Jazz 106:94.druhý zápas semifinále Východnej konferencieBoston Celtics - Washington Wizards 129:119 pp/stav série: 2:0/prvý zápas semifinále Západnej konferencieGolden State Warriors - Utah Jazz 106:94/stav série: 1:0/