NBA: Boston prehral s Philadelphiou, Houston si poradil s Minnesotou

Na snímke vľavo hráč Houstonu Eric Gordon zaznamenal 30 bodov a priviedol Houston Rockets k triumfu nad Minnesotou Timberwolves 116:98 v zápase basketbalovej NBA v noci na 19. januára 2018. Vpravo hráč Minnesoty Andrew Wiggins. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Boston - Philadelphia 80:89,

Cleveland - Orlando 104:103,

Houston - Minnesota 116:98,

Portland - Indiana 100:86

New York 19. januára (TASR) - Basketbalisti lídra Východnej konferencie zámorskej NBA Bostonu Celtics prehrali druhý zápas v rade, keď v noci na piatok nestačili na doma na Philadelphiu a podľahli jej 80:89. V drese 76ers úradoval Joel Embiid, ktorý oslávil premiérovú nomináciu na Zápas hviezd NBA 26 bodmi a 16 doskokmi. Pre Philadelphiu to bolo šieste víťazstvo z uplynulých šiestich duelov a dostala sa na 8. priečku na východe.Eric Gordon zaznamenal 30 bodov a priviedol Houston Rockets k triumfu nad Minnesotou Timberwolves 116:98. Do zostavysa po siedmich dueloch vrátil James Harden, ktorý laboroval so zranením stehenného svalu. Na palubovke strávil 26 minút a zaznamenal desať bodov.Štvorzápasovú sériu prehier ukončili hráči Clevelandu, keď vyhrali doma nad Orlandom Magic tesne 104:103. Cavaliers pritom počas stretnutia premrhali až 23-bodový náskok. V ďalšom zápase zdolal Portland doma Indianu 100:86. Damian Lillard nastrieľal 26 bodov, Jusuf Nurkič pridal 19 a 17 doskokov. Pre Trail Blazers to bolo piate domáce víťazstvo v rade.