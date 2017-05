NBA: Cleveland je na krok od postupu do konferenčného finále

Kyrie Irving (vpravo) a LeBron James z Clevelandu Cavaliers Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. mája (TASR) - Basketbalistov Clevelandu Cavaliers delí už iba jedno víťazstvo od postupu do finále play off Východnej konferencie NBA. Obhajca trofeje zvíťazil v noci na sobotu v treťom súboji konferenčného semifinále na palubovke Toronta Raptors 115:94 a v sérii vedie 3:0 na zápasy.Cleveland potiahol k výhre tradičný líder LeBron James, ktorý zaznamenal 35 bodov. Kyrie Irving a Kevin Love si pripísali zhodne 16 bodov, Love pridal aj 13 doskokov. Domácim nestačilo ani 37 bodov DeMara DeRozana. Cavaliers tak suverénne kráčajú za obhajobou titulu. V play off zatiaľ ani raz nezaváhali, už v 1. kole vyhrali sériu s Indianou v najkratšom možnom čase. Svoj postup do konferenčného finále môžu spečatiť už v nedeľu o 21.30 SELČ, keď je na programe štvrtý zápas, opäť v Toronte.Hráči San Antonia Spurs vyhrali v treťom dueli semifinále Západnej konferencie na palubovke Houstonu Rockets 103:92 a v sérii vedú 2:1 na zápasy.tretí zápas semifinále Východnej konferencieToronto Raptors - Cleveland Cavaliers 94:115/stav série: 0:3/tretí zápas semifinále Západnej konferencieHouston Rockets - San Antonio Spurs 92:103/stav série: 1:2/