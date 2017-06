NBA: Cleveland porazil Golden State

Kyrie Irving (vpravo) a LeBron James z Clevelandu Cavaliers Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cleveland 10. júna (TASR) - Cleveland Cavaliers prekazil basketbalistom Golden State Warriors perfektnú bilanciu v play off 2017 zámorskej NBA. Obhajca trofeje triumfoval v noci na sobotu v domácom štvrtom finálovom stretnutí 137:116 a znížil stav série hranej na štyri víťazstvá na 1:3 na zápasy."Bojovníci" utrpeli po pätnástich úspechoch prvú prehru v tohtoročnej vyraďovacej časti. Druhú príležitosť spečatiť svoje celkové prvenstvo budú mať v noci z pondelka na utorok od 2.00 h SELČ na vlastnej palubovke. Takisto v minulej sezóne bol v tejto finálovej konfrontácii po štyroch dueloch stav 3:1 pre Golden State, Clevelandu sa však podaril obrat. Rok predtým sa radovali Warriors na úkor Cavaliers.Dosiaľ sa nikomu v play off NBA nepodarilo otočiť sériu z 0:3 na zápasy, no až do predchádzajúceho finále to nikto nezvládol ani zo stavu 1:3. Domáci prekonali viacero rekordov finále zámorskej súťaže, v úvodnej štvrtine nastrieľali 49 bodov, v prvom polčase 86. Premenili 24 pokusov za tri body, čím iba o jediný zaostali za absolútnym maximom profiligy. LeBron James si pripísal deviate finálové triple double v kariére a odsunul za seba Magica Johnsona.James mal na konte 31 bodov, 10 doskokov a 11 asistencií, Kyrie Irving nazbieral dokonca 40 bodov. Kevin Love ich doplnil 23 bodmi. Hostí potiahol autor 35 bodov Kevin Durant, ktorému sekundoval Draymond Green so 16 bodmi a 14 doskokmi.CLEVELAND CAVALIERS - GOLDEN STATE WARRIORS 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20)Cavaliers: James 31 /10 doskokov, 11 asistencií/, Love 23, Smith 15, T. Thompson 5 /10 doskokov/, Irving 40 (Jefferson 8, Deron Williams a Shumpert po 5, Korver 3, Derrick Williams 2, J. Jones 0, D. Jones 0)Warriors: Durant 35, Green 16 /14 doskokov/, K. Thompson 13, Pačulia 6, Curry 14 /10 asistencií/ (Livingston 10, West 6, Clark 5, McGee a Iguodala po 4, McCaw 3, Barnes 0, McAdoo 0)TH: 31/21 - 36/27, fauly: 24 - 27, trojky: 24 - 11, 20.562 divákov