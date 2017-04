NBA: Cleveland prvým postupujúcim do 2. kola play off

Basketbalista Cleveland Cavaliers LeBron James. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA /na štyri víťazstvá/



štvrté zápasy štvrťfinále Východnej konferencie



Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 102:106

/konečný výsledok série: 0:4/



Chicago - Boston 95:104

/stav série: 2:2/



štvrté zápasy štvrťfinále Západnej konferencie



Oklahoma City - Houston 109:113

/stav série: 1:3/



Utah - Los Angeles Clippers 105:95

/stav série: 2:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. apríla (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sa prebojovali do 2. kola play off NBA. Obhajca trofeje v nedeľu triumfoval na palubovke Indiany Pacers 106:102 a sériu vyhral jednoznačne 4:0 na zápasy. V semifinále Východnej konferencie sa Cavaliers stretnú s úspešným z dvojice Toronto Raptors - Milwaukee Bucks (zatiaľ 2:2 na zápasy).Na západe sa k postupu priblížil Houston Rockets víťazstvom 113:109 v aréne Oklahomy City Thunder, po ktorom vedie v sérii 3:1 na zápasy. Domácim nepomohlo ani triple double Russella Westbrooka, rozohrávač ho mal na konte už do polčasu a duel dokončil s bilanciou 35 bodov, štrnásť doskokov a rovnaký počet asistencií. Podľa Thunder sa stal po Wiltovi Chamberlainovi iba druhým basketbalistom, ktorý dosiahol v play off trikrát za sebou triple double.