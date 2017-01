NBA: Cleveland sa trápil s Phoenixom,v závere ho potiahol LeBron James

Na snímke vľavo v popredí hráč Cavaliers LeBron James. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre NBA:



BROOKLYN NETS - PHILADELPHIA 76ERS 95:105 (27:24, 30:22, 16:32, 22:27)

Najviac bodov: Lopez 26, Hamilton 16, Bogdanovič 12 - Embiid 20, Šarič 18, Covington 15 (11 doskokov), 16.123 divákov



MILWAUKEE BUCKS - WASHINGTON WIZARDS 101:107 (31:24, 26:25, 21:33, 23:25)

Najviac bodov: Parker 28, Brogdon 22, Beasley 18 - Beal 26, Morris 20 (10 doskokov), Oubre 17, 15.311 divákov



LOS ANGELES CLIPPERS - MIAMI HEAT 98:86 (20:19, 32:20, 28:27, 18:20)

Najviac bodov: Redick 25, Paul 19 (18 asistencií), Speights 18 - Dragič 24, Whiteside 15 (13 doskokov), J. Johnson a T. Johnson po 12, 19.060 divákov



TORONTO RAPTORS - HOUSTON ROCKETS 122:129 (37:27, 26:34, 36:34, 23:34)

Najviac bodov: DeRozan 36, Carroll 26, Lowry 12 - Harden 40 (11 asistencií, 10 doskokov), Harrell 28, Gordon 19, 19.800 divákov



MEMPHIS GRIZZLIES - UTAH JAZZ 88:79 (19:18, 23:17, 21:16, 25:28)

Najviac bodov: Conley 19, Gasol 17, Randolph 13 (11 doskokov) - Hayward 22, Hill 15, Lyles 11, 16.112 divákov



PHOENIX SUNS - CLEVELAND CAVALIERS 116:120 (28:41, 25:28, 37:24, 26:27)

Najviac bodov: Bledose 31, Booker 28, Warren 15 - James 28, Irving 27, Love 25 (10 doskokov), 18.055 divákov



PORTLAND TRAIL BLAZERS - DETROIT PISTONS 124:125 po dvojnásobnom predĺžení (30:31, 26:22, 31:27, 19:26 - 18:19)

Najviac bodov: McCollum 35, Crabbe 30, Lillard 20 - Jackson 31, Drummond 28 (14 doskokov), Caldwell-Pope 26, 13.506 divákov



SACRAMENTO KINGS - GOLDEN STATE WARRIORS 106:117 (33:24, 25:27, 22:39, 26:27)

Najviac bodov: Gay 23, Cousins 17, Tolliver 16 - Curry 30, Durant 28, Thompson 18, 17.608 divákov



LOS ANGELES LAKERS - ORLANDO MAGIC 111:95 (40:34, 22:26, 19:9, 30:26)

Najviac bodov: Randle 19, Ingram a Russell po 17 - Ibaka (10 doskokov), Vučevič a Fournier po 19, 18.997 divákov

New York 9. januára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA na palubovke Phoenixu Suns 120:116. Ústrednou postavou úradujúcich šampiónov bol LeBron James, ktorý zaznamenal 28 bodov, z toho 12 v záverečnej štvrtine. Kyrie Irving pridal 27, Kevin Love 25.Cavaliers sa s jedným z najslabších tímov Západnej konferencie trápili a potrebovali výkon Jamesa v poslednej časti hry, aby neutrpeli zahanbujúcu prehru. Hostia krátko po zmene strán viedli o 20 bodov, ale Suns zabojovali a podarilo sa im vyrovnať. Obrat v skóre však nepripustil James, ktorý v rozhodujúcich momentoch trafil kľúčové koše.vravel líder Clevelandu. Stratený náskok z prvého polčasu nahneval trénera Cavaliers Tyronna Luea.zdôraznil Lue.Pri triumfe Golden State nad Sacramentom 117:106 úradoval v drese Warriors Stephen Curry, ktorý zaťažil konto domácich 30 bodmi a pripísal si na konto päť úspešných trojkových pokusov. Hostia potvrdili úlohu favoritov až po zmene strán, keď v prvom polčase kalifornského derby im domáca obrana robila veľké problémy. Tretiu štvrtinu však vyhrali Warriors 39:22 a náskok si s prehľadom postrážili až do záveru.hodnotil duel Curry. Golden State to na Sacramento vie, keď vyhralo trinásty vzájomný súboj za sebou, z toho siedmy v rade na palubovke súpera.