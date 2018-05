NBA: Cleveland uspel aj v 2. zápase v Toronte, historický zápis Jamesa

Podľa štatistík Elias Sports Bureau je James prvým hráčom profiligovej histórie, ktorý v zápase play off dosiahol minimálne 40 bodov a 14 asistencií. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Toronto - Cleveland 110:128



/stav série: 0:2/



Boston - Philadelphia 108:103



/stav série: 2:0/

New York 4. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v noci na piatok v druhom stretnutí semifinále play off Východnej konferencie NBA na palubovke Toronta Raptors 128:110 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy. Hostí potiahol k triumfu ich tradičný líder LeBron James, ktorý zaznamenal 43 bodov, 14 asistencií a osem doskokov, sekundoval mu Kevin Love s 31 bodmi a 11 doskokmi. Podľa štatistík Elias Sports Bureau je James prvým hráčom profiligovej histórie, ktorý v zápase play off dosiahol minimálne 40 bodov a 14 asistencií.V druhom nočnom stretnutí si Boston poradil doma s Philadelphiou 108:103 a zvýšil vedenie v sérii na 2:0.