NBA: Cleveland uštedril Bostonu rekordný debakel

Kyrie Irving (vpravo) a LeBron James z Clevelandu Cavaliers Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

play off NBA /na štyri víťazstvá/



druhý zápas finále Východnej konferencie



BOSTON CELTICS - CLEVELAND CAVALIERS 86:130 (18:32, 13:40, 26:31, 29:27)

Najviac bodov: Brown 19, Bradley 13, Horford 11 - James 30, Irving 23, Love 21 (12 doskokov), 18.624 divákov



/stav série: 0:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Boston 20. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers triumfovali aj v druhom stretnutí finále play off Východnej konferencie NBA na palubovke Bostonu Celtics. V noci na sobotu prevýšili súpera 130:86, v polčase viedli o 41 bodov, čím určili nový rekord vyraďovacej fázy zámorskej súťaže.Hostia okrem toho stanovili klubové maximum v počte nastrieľaných bodov v zápase play off. Cavaliers 2017 sa stali iba šiestym tímom, čo zvíťazil v úvodných desiatich vystúpeniach vyraďovačky. Hráči Clevelandu to dokázali aj v minulej sezóne, tento rok ich už napodobnili basketbalisti Golden State Warriors. Vrátane predchádzajúceho roka ťahajú Cavs šnúru trinástich play off víťazstiev, čím vyrovnali rekord profiligy.Ak fanúšikovia Bostonu verili, že ich tím môže napraviť prehru z prvého zápasu série, tak do reality ich vrátili už otváracie minúty. Hostia z Ohia dominovali na palubovke málo vídaným spôsobom, keď úvodnú štvrtinu vyhrali o 14 a prvý polčas o priepastných 41 bodov. Po zmene strán už do zápasu nezasiahol najlepší hráč domácich Isaiah Thomas, ktorý si obnovil zranenie bedrového kĺbu. Cavaliers nezvoľnili tempo ani potom, po troch štvrtinách svietil na ukazovateli skóre stav 57:103. Až následne sa tréner hostí Tyronn Lue, nechal oddychovať svojich najlepších hráčov a na palubovku poslal kompletnú lavičku. Séria sa teraz sťahuje do Clevelandu, kde sa odohrajú ďalšie dva súboje. Ak ich Cavaliers podľa očakávania zvládnu, do ligového finále postúpia v najkratšom možnom čase.vravel kouč Clevelandu. Lídrom jeho mužstva bol tradične LeBron James, ktorý sa niekoľko minút pred úvodným rozskokom dozvedel, že vedenie súťaže ho nevybralo medzi trojicu kandidátov na ocenenie pre najužitočnejšieho hráča základnej časti (MVP). James sa zdravo nahneval a v ôsmom play off zápase za sebou pokoril 30-bodovú hranicu.dodal Lue pre agentúru AP.Celtics po zápase, v ktorom utrpeli najhoršiu domácu play off prehru v klubovej histórii, nebolo príliš do reči.vravel bostonský rozohrávač Avery Bradley. Stručný bol aj tréner Brad Stevens:Tretí duel konferenčného finále sa odohrá v noci na pondelok od 2.30 h SELČ v Clevelande.