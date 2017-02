NBA: Clippers vyhrali na palubovke Knicks

Hráč Los Angeles Clippers' Blake Griffin (32) bojuje s Newyorčanom Knicks' Kristapsom Porzingisom o loptu v zápase NFL, 8. februára 2017, in New York. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v noci na štvrtok v zápase zámorskej NBA na palubovke New York Knicks 119:115. V drese hostí zaznamenal sezónne maximum 32 bodov Blake Griffin. DeAndre Jordan pridal 28 bodov a 15 doskokovIndiana - Cleveland 117:132, Philadelphia - San Antonio 103:111, Atlanta - Denver 117:106, Brooklyn - Washington 110:114 pp, Detroit - LA Lakers 121:102, Memphis - Phoenix 110:91, Milwaukee - Miami 88:106, Minnesota - Toronto 112:109, New Orleans - Utah 94:127, NY Knicks - LA Clippers 115:119, Golden State - Chicago 123:92, Sacramento - Boston 108:92