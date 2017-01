NBA: Covington hrdinom Philadelphie, Brooklyn zastavil sériu prehier

T.J. McConnell (hore) oslavuje s Robertom Covingtonom výhru Philadelphie nad Portlandom, 20. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



CHARLOTTE HORNETS - TORONTO RAPTORS 113:78 (26:18, 29:30, 33:15, 25:15)

Najviac bodov: Walker 32, Kaminsky 16, Batum 13 - Lowry 24, DeRozan 23, Valančiunas 11, 18.378 divákov.



ORLANDO MAGIC - MILWAUKEE BUCKS 112:96 (25:23, 34:32, 29:19, 24:22)

Najviac bodov: Payton 20, Green 18, Gordon 17 - Parker 25, Antetokounmpo 17 (14 doskokov), Brogdon 16, 19.307 divákov.



PHILADELPHIA 76ERS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 93:92 (22:33, 21:23, 27:15, 23:21)

Najviac bodov: Ilyasova 24, Covington 22, Embiid 18 (10 doskokov) - Lillard 30, McCollum 16, Plumlee 14 (11 doskokov), 19.476 divákov.



ATLANTA HAWKS - CHICAGO BULLS 102:93 (35:13, 30:23, 22:21, 15:36)

Najviac bodov: Schröder 25, Millsap 14, Howard 11 - Butler 19, Grant 12, Lopez, Portis a Zipser po 10, 16.328 divákov.



HOUSTON ROCKETS - GOLDEN STATE WARRIORS 108:125 (29:32, 28:30, 22:37, 29:26)

Najviac bodov: Capela 22 (12 doskokov), Harden 17 (11 asistencií), Beverley 13 - Durant 32, Curry 24, Thompson 16, 18.055 divákov.



MEMPHIS GRIZZLIES - SACRAMENTO KINGS 107:91 (15:23, 34:19, 34:22, 24:27)

Najviac bodov: Gasol 28, Randolph 20 (10 doskokov), Conley 16 - Cousins 19 (10 doskokov), Temple 14, Lawson 13, 16.991 divákov.



NEW ORLEANS PELICANS - BROOKLYN NETS 114:143 (32:29, 22:37, 30:43, 30:34)

Najviac bodov: Davis 22, Cunningham 14, Jones 13 - Bogdanovič a Lopez po 23, LeVert 17, 17.004 divákov.



DALLAS MAVERICKS - UTAH JAZZ 107:112 pp (22:19, 19:27, 27:26, 30:26 - 9:14)

Najviac bodov: Barnes 19, Williams 16, Curry 15 - Gobert 27 (25 doskokov), Hayward 26, Johnson 15, 19.421 divákov.



LOS ANGELES LAKERS - INDIANA PACERS 108:96 (27:24, 24:29, 35:22, 22:21)

Najviac bodov: Williams 27, Randle 16, Ingram a Young po 15 - George 21, Jefferson 20, Turner 15, 18.997 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. januára (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zdolali v noci na sobotu v zámorskej NBA Portland Trail Blazers najtesnejším rozdielom 93:92. Hrdinom duelu bol Robert Covington, ktorý rozhodol o triumfe domáceho tímu dvoma úspešnými trojkovými pokusmi v záverečných 38 sekundách. Celkovo nastrieľal 22 bodov, jeho spoluhráč Ersan Ilyasova si s 24 bodmi stanovil nové sezónne maximum.Pre Philadelphiu ide o ôsme víťazstvo z predchádzajúcich desiatich stretnutí, zároveň natiahla domácu víťaznú sériu už na štyri zápasy.vyjadril sa tréner Trail Blazers Terry Stotts.V najsledovanejšom stretnutí večera dokázal Golden State zdolať Houston 125:108. Finalisti z prechádzajúceho ročníka natiahli víťaznú sériu už na šesť duelov.uviedol autor 17 bodov a 11 asistencií James Harden. Duel dvoch najofenzívnejších tímov súťaže napokon dopadol lepšie pre lídra Západnej konferencie.citovala agentúra AP hráča Golden State Kevina Duranta.Jedenásťzápasovú šnúru prehier zastavili basketbalisti Brooklynu Nets, na palubovke New Orleans triumfovali po výsledku 143:114. "Mali sme energiu, nikdy sme z nej nepustili, nech sa dialo čokoľvek," povedal Brook Lopez. Pre Nets to bola najvyššia výhra v aktuálnom ročníku NBA, 143 nastrieľaných bodov je zároveň najviac od 17. apríla 1982.