NBA: Curry predĺžil zmluvu s Golden State o päť rokov

Kevin Durant a Stephen Curry Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. júla (TASR) - Vedenie úradujúceho šampióna zámorskej basketbalovej NBA Golden State Warriors podpísalo nový päťročný kontrakt so Stephenom Currym. Dvadsaťdeväťročný elitný rozohrávač v prípade jeho naplnenia zarobí 201 miliónov dolárov, čo predstavuje druhý najlukratívnejší kontrakt v histórii súťaže.Najlepšie plateným hráčom NBA bude James Harden. Krídelník podpísal 9. júla s Houstonom Rockets predĺženie zmluvy o štyri roky za 160 miliónov amerických dolárov, ktoré vstúpi do platnosti v roku 2019 a vyprší po sezóne 2022/2023. Spoločne s dvoma rokmi súčasnej zmluvy počas najbližších šiestich zarobí 228 miliónov USD.Okrem dvojnásobného držiteľa trofeje pre najužitočnejšieho hráča NBA (MVP) Curryho sa vedeniu Warriors podarilo udržať v tíme aj Kevina Duranta, Andreho Iguodalu, Shauna Livingstona, Zazu Pachuliu a Davida Westa. Podrobnosti ich zmlúv nezverejnilo