NBA: Curry s Durantom doviedli Golden State k ďalšiemu titulu

Na snímke radosť fanúšikov tímu Golden State Warriors počas finále. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

finále play off NBA - 4. zápas:



CLEVELAND CAVALIERS - GOLDEN STATE WARRIORS 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22)



Najviac bodov: James 23, Love 13, Smith a Hood po 10 - Curry 37, Durant 20 (10 asistencií, 12 doskokov), Iguodala 11, K. Thompson 10, 20.562 divákov.



/konečný stav série: 0:4, Warriors obhájili titul/







Finálové série NBA (uplynulých 21 rokov):



2018: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0



2017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1



2016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3



2015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2



2014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1



2013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3



2012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1



2011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2



2010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3



2009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1



2008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2



2007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0



2006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2



2005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3



2004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1



2003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2



2002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0



2001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1



2000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2



1999: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1



1998: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2



1997: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2





Zoznam najužitočnejších hráčov (MVP) finále NBA (uplynulých 21 rokov):



2018: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2017: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2016: LeBron James (Cleveland Cavaliers)



2015: Andre Iguodala (Golden State Warriors)



2014: Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)



2013: LeBron James (Miami Heat)



2012: LeBron James (Miami Heat)



2011: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)



2010: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2009: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2008: Paul Pierce (Boston Celtics)



2007: Tony Parker (San Antonio Spurs)



2006: Dwyane Wade (Miami Heat)



2005: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2004: Chauncey Billups (Detroit Pistons)



2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2002: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2001: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2000: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



1999: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



1998: Michael Jordan (Chicago Bulls)



1997: Michael Jordan (Chicago Bulls)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cleveland 9. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors obhájili titul v zámorskej NBA. V noci na sobotu zvíťazili vo štvrtom súboji finále play off na palubovke Clevelandu Cavaliers 108:85 a v celej sérii triumfovali hladko 4:0 na zápasy.Stephen Curry uzavrel sezónu 37 bodmi a klubu z kalifornského Oaklandu pomohol k tretiemu titulu za uplynulé štyri sezóny. Warriors získali už šiesty majstrovský titul v klubovej histórii (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018). Úspešnejšie sú iba dva tímy - Boston Celtics (17 trofejí) a LA Lakers (16).Najužitočnejším hráčom finálovej série (MVP) sa rovnako ako vlani stal Curryho spoluhráč Kevin Durant. Ten sa vo štvrtom finálovom zápase blysol triple double, keď zaznamenal 20 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií.Prvýkrát od roku 2007 sa skončilo finále NBA jednoznačným výsledkom 4:0 na zápasy. A opäť bol na strane zdolaných Cleveland na čele s LeBronom Jamesom. Pred 11 rokmi bol v sérii so San Antoniom iba mladíkom, dnes 33-ročným veteránom s deviatimi finálovými účasťami, ale "iba" tromi titulmi. Svoju 15. sezónu v zámorskej profilige uzavrel James 23 bodmi, ôsmimi asistenciami a siedmimi doskokmi. Tento rok bola jeho šanca na zisk trofeje minimálna, vyrovnané koncovky prvých troch finálových duelov boli maximum možného. Štvrtý súboj už jasne patril Warriors, ktorí podčiarkli svoju dominanciu v uplynulých štyroch ročníkoch. Už počas úvodnej štvrtiny sa dostali do 11-bodového trháku, ale toto manko ešte dokázali domáci zmazať. V polovici druhej časti mali hostia opäť 11-bodový náskok. Od tej chvíle už bolo na palubovke jediné mužstvo, rozdiel narástol až na 28 bodov a obaja tréneri mohli v závere ukázať na hráčov z lavičky.Veľkým kandidátom na cenu MVP finále bol Curry, ktorý 20 z 37 bodov nastrieľal za prvý polčas a v zápase trafil aj sedem trojok. Trofej však putovala opäť do rúk Duranta, najmä vďaka jeho výkonu v kľúčovom treťom dueli, ktorý rozhodol 43 bodmi. Jeho séria stretnutí v play off s 20 a viac bodmi sa natiahla už na číslo 28. Andre Iguodala pomohol k triumfu Golden State 11 bodmi, Klay Thompson zaznamenal 10 bodov - všetky v tretej štvrtine.