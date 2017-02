NBA: Denver vyrovnal trojkový rekord, Spurs s víťazným zápisom

Hráč Denveru Will Barton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NBA - sumáre:



CHARLOTTE HORNETS - PHILADELPHIA 76ERS 99:105 (22:31, 25:17, 25:32, 27:25)

Najviac bodov: Walker 29, Batum 16, Kaminsky (11 doskokov) a Lamb po 12 - Šarič 18 (11 doskokov), Covington 17, McConnell 14, 15.775 divákov.



INDIANA PACERS - SAN ANTONIO SPURS 106:110 (31:26, 18:23, 30:34, 27:27)

Najviac bodov: George 27, Turner 22, Teague 15 - Leonard 32, Aldridge 19, Green, Lee (11 doskokov) a Parker po 12, 15.203 divákov.



BROOKLYN NETS - MEMPHIS GRIZZLIES 103:112 (19:27, 23:25, 30:27, 31:33)

Najviac bodov: Dinwiddie a Lopez po 17, Kilpatrick 15 - Conley 32, Gasol 19, Wright 17, 13.597 divákov.



MIAMI HEAT - ORLANDO MAGIC 107:116 (28:36, 29:24, 30:27, 20:29)

Najviac bodov: Waiters 23, Dragič 22, Johnson 15 - Fournier 24, Payton 20, Ibaka 17, 19.600 divákov.



MILWAUKEE BUCKS - DETROIT PISTONS 102:89 (23:19, 28:15, 26:27, 25:28)

Najviac bodov: Monroe 25 (13 doskokov), Beasley 23, Snell 16 - Morris 26, Drummond 21 (12 doskokov), Leuer 15 (11 doskokov), 13.397 divákov.



WASHINGTON WIZARDS - OKLAHOMA CITY THUNDER 120:98 (38:32, 29:22, 34:19, 19:25)

Najviac bodov: Morris 23, Beal 22, Porter 18 (12 doskokov) - Lauvergne a Westbrook po 17, Payne 12, 20.356 divákov.



DALLAS MAVERICKS - BOSTON CELTICS 98:111 (28:30, 22:31, 32:22, 16:28)

Najviac bodov: Ferrell 20, Barnes 19, Matthews a Nowitzki po 18 - Thomas 29, Smart 19, Olynyk 15, 20.159 divákov.



DENVER NUGGETS - GOLDEN STATE WARRIORS 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25)

Najviac bodov: Hernangomez 27 (10 doskokov), Barton 24 (10 doskokov), Nelson 23 - Durant 25, McCla 19, Clark 18, 19.941 divákov.



PHOENIX SUNS - NEW ORLEANS PELICANS 108:110 (28:29, 30:24, 22:24, 28:33)

Najviac bodov: Bledsoe 37, Booker 21, Knight a Tucker (16 doskokov) po 11 - Davis 24 (10 doskokov), Holiday 18, Evans a Moore po 15, 16.321 divákov.



UTAH JAZZ - LOS ANGELES CLIPPERS 72:88 (19:18, 15:27, 15:31, 23:12)

Najviac bodov: Favors 13, Exum a Gobert (14 doskokov) po 10 - Griffin 26 (10 doskokov), Rivers 15, Crawford 11, 19.521 divákov.



PORTLAND TRAIL BLAZERS - ATLANTA HAWKS 104:109 pp (28:21, 20:21, 26:33, 23:22 - 7:12)

Najviac bodov: McCollum 26, Lillard 21, Harkless 17 - Hardaway 25, Schröder 22, Millsap 21, 19.475 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. februára (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets dokonale zaskočili vlaňajšieho finalistu a súčasného lídra NBA Golden State Warriors, ktorého dokázali v noci na utorok zdolať 132:110. Domáci hráči navyše 24 premenenými trojkami vyrovnali rekord súťaže.Nuggets potiahol k víťazstvu Srb Nikola Jokič, ktorý zaznamenal 17 bodov a s 21 doskokmi a 12 asistenciami si vytvoril osobné maximum. Dosiahol tak druhé triple-double v kariére.Warriors zaznamenali už deviatu prehru v aktuálnom ročníku a zároveň podľahli najvyšším rozdielom od úvodného stretnutia novej sezóny. Golden State nevychádzala na rozdiel od súpera streľba za tri body, premenili len osem z celkových 32 pokusov. Tréner tímu Steve Kerr nemohol v stretnutí počítať až so štvoricou hráčov základnej rotácie.O nový ligový rekord sa postarali hráči San Antonia Spurs, víťazstvom 110:106 nad Indiana Pacers natiahli počet sezón, v ktorých majú kladnú bilanciu výhier a prehier, už na 20 ročníkov. Pre zverencov Gregga Popovicha to bol zároveň 42. triumf v aktuálnom ročníku.citovala agentúra AP pozápasové vyjadrenie kormidelníka Spurs.