NBA: Detroit vydrel víťazstvo nad Memphisom, vydarený debut Griffina

Výsledky NBA:



Detroit - Memphis 104:102, Washington - Toronto 122:119, Minnesota - Milwaukee 108:89, San Antonio - Houston 91:102, Denver - Oklahoma City 127:124

New York 2. februára (TASR) - Americký basketbalista Blake Griffin zažil v noci na piatok vydarený debut v drese Detroitu.Pistons zdolali v zámorskej NBA Memphis tesne 104:102, pričom 28-ročný Griffin vo svojom prvom zápase po výmene pomohol k víťazstvu domáceho tímu 24 bodmi a 10 doskokmi. Päťnásobný účastník All Star exhibície NBA prišiel do Detroitu v pondelok z Los Angeles Clippers.