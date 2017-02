NBA: Duel mladíkov ovládol výber sveta, Američanov zdolal 150:141

Prípravy na All Star Game NBA Foto: FOTO TASR / AP Foto: FOTO TASR / AP

New Orleans 18. februára (TASR) - Sprievodnými akciami odštartoval v New Orleans tradičný All-Star víkend, ktorý vyvrcholí v noci na pondelok prestížnym Zápasom hviezd basketbalovej NBA. Hlavnú pozornosť prvý večer pútal duel mladých hviezd po názvom Rising Stars Challenge.Zápas, v ktorom sa predstavili profiligoví nováčikovia a tzv. "druhoročiaci", ovládli hráči výberu sveta, ktorí zdolali kolegov z USA 150:141. Hralo sa tradične bez obrán, rýchly akcie zakončené efektnými smečmi či presnými trojkami bavili divákov v zaplnenej hale Smoothie King Center.Duel sa najviac vydaril Jamalovi Murraymu. Kanadský rozohrávač tímu Denver Nuggets pridal k 36 bodom aj 11 asistencií a získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča stretnutia (MVP). Na radosť fanúšikov New Orleans mu výborne sekundoval bahamský rozohrávač domácich Pelicans Buddy Hield, autor 28 bodov. "Hralo sa mi výborne. Veľmi skoro som chytil ten správny rytmus a potom to už išlo samo. Spoluhráči ma nachádzali v dobrých pozíciách a mne to tam padalo. Vládla tu skvelá atmosféra, veľmi som si to užil," vravel po akcii Murray.V tíme víťazov sa nestratili ani Európania, najvýraznejší boli Lotyš Kristaps Porzingis (24 bodov) a Chorvát Dario Šarič (17). Lídrom výberu USA bol Frank Kaminsky, podkošový hráč Charlotte Hornets zaznamenal 33 bodov.