NBA: Durant sa dohodol s Golden State na astronomickej zmluve

Kevin Durant. Foto: TASR/AP Kevin Durant. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. júla (TASR) - Americký basketbalista Kevin Durant sa podľa zámorských médií dohodol na novej dvojročnej zmluve s úradujúcim šampiónom NBA Golden State Warriors. Kontrakt má znieť na 53 miliónov amerických dolárov a elitný krídelník bude mať opciu od neho po roku odstúpiť.Durant dostane v prvom roku zmluvy "iba" 25 miliónov dolárov, čo je o takmer sedem miliónov menej ako sa očakávalo a o 1,54 milióna menej ako bral doteraz. Najužitočnejší hráč finálovej série minulého ročníka ale údajne zľavil zo svojich požiadaviek, aby zostal tím pohromade a mohli v ňom zostať aj Andre Iguodala a Shaun Livingston. Tí, spolu so Stephenom Currym, sa už rovnako dohodli na pokračovaní a nevstúpia na trh s voľnými hráčmi. Klub zatiaľ dohodu s Durantom oficiálne nepotvrdil.Warriors angažovali Duranta po vlaňajšom neúspešnom finále z konkurenčnej Oklahomy City a vo finále play off ich priviedol k päťzápasovému triumfu nad Clevelandom Cavaliers. Durant si v 15 zápasoch vyraďovačky pripísal priemerne 28,5 bodu, 7,9 doskoku a 4,3 asistencie na zápas.