NBA: Dvojicu hráčov Washingtonu suspendovali na jedno stretnutie

Hráč Washington Wizards Bradley Beal, (vpravo), vedie loptu proti hráčovi Sacramento Kings Buddimu Hieldovi. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

New York 30. októbra (TASR) - Carricka Felixa a Markieffa Morrisa z Washingtonu Wizards suspendovali na jeden ligový zápas zámorskej NBA. Basketbalisti opustili svoju striedačku a zapojili sa do potýčky na ihrisku počas piatkového zápasu proti Golden State Warriors.Na konci druhej štvrtiny stretnutia sa do konfliktu dostali Bradley Beal z Washingtonu a hráč Warriors Draymond Green. Bealovi spoluhráči vybehli z lavičky náhradníkov na palubovku a strhla sa šarvátka medzi viacerými hráčmi.Beal, iniciátor potýčky, dostal navyše pokutu 50.000 amerických dolárov. Green zaplatí o polovicu menej. Informovala o tom agentúra AP.