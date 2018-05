NBA: Golden State deklasoval Houston a v sérii vedie 2:1 na zápasy

Basketbalisti Golden State Warriors. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále Západnej konferencie - 3. zápas:



Golden State - Houston 126:85

/stav série: 2:1/

New York 21. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors deklasovali v treťom zápase finále play off Západnej konferencie NBA Houston Rockets na svojej palubovke 126:85 a v sérii vedú 2:1.Pod jasný triumf obhajcu titulu sa Stephen Curry podpísal 35 bodmi, Kevin Durant pridal 25. Najlepším strelcom hostí bol s 20 bodmi James Harden. Výhra o 41 bodov je najvyššou v play off pre Golden State v histórii klubu.