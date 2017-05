NBA: Golden State v najkratšom možnom čase postúpilo do finále

Na archívnej snímke počas zápasu Stephen Curry Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

play off NBA /na štyri víťazstvá/



štvrtý zápas finále Západnej konferencie



San Antonio Spurs - Golden State Warriors 115:129

/konečný stav série: 0:4, Golden State postúpilo do finále/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Antonio 23. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors v najkratšom možnom čase postúpili do finále play off zámorskej NBA. V noci na utorok triumfovali vo štvrtom finálovom súboji play off Západnej konferencie nad San Antoniom Spurs 129:115 a sériu vyhrali hladko 4:0 na zápasy. Streleckým lídrom Warriors vo štvrtom dueli bol Stephen Curry, autor 36 bodov.Warriors zatiaľ v play off vyhrali všetkých 12 stretnutí, čo sa v doterajšej histórii vyraďovacích bojov nepodarilo žiadnemu tímu. Vo finále si zmerajú sily s víťazom finálovej konfrontácie Východnej konferencie, v ktorej vedie obhajca titulu Cleveland Cavaliers nad Bostonom Celtics 2:1 na zápasy.