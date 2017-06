NBA: Golden State zdolali Cleveland aj v druhom finálovom zápase

Kevin Durant a Stephen Curry, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále play off NBA /na štyri víťazstvá/ 2. zápas:



Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)

/stav série: 2:0/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oakland 4. júna (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors sa vo finále play off NBA hranom na štyri víťazstvá dostali do vedenia 2:0 na zápasy. V noci na pondelok triumfovali v domácom druhom stretnutí nad obhajcami titulu z Clevelandu Cavaliers presvedčivo 132:113.Na lavičku "bojovníkov" sa po šesťtýždňovej absencii, ktorú zavinili zdravotné problémy, vrátil tréner Steve Kerr. Kevin Durant nastrieľal 33 bodov Warriors a pridal aj trinásť doskokov a šesť asistencií. Stephen Curry dosiahol triple double za 32 bodov, desať doskokov a jedenásť asistencií. Takýto počin (29 b., 11 d., 14 a.) sa podaril aj na opačnej strane LeBronovi Jamesovi, Caveliers to však nestačilo.Tretí duel reprízy predchádzajúcich dvoch finále sa odohrá v noci zo stredy na štvrtok od 3.00 h SELČ v Clevelande. Cavaliers minulý rok otočili sériu z nepriaznivého stavu 1:3 na zápasy.