NBA: Griffin prestúpil z Los Angeles Clippers do Detroitu Pistons

Na archívnej snímke Blake Griffin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. januára (TASR) - Americký basketbalista Blake Griffin opúšťa Los Angeles Clippers a v kariére v NBA bude pokračovať v Detroite Pistons. Ten za draftovú jednotku profiligy z roku 2009 poslal do Kalifornie trio Tobias Harris, Avery Bradley a Boban Marjanovič, resp. dva výbery v 1. a 2. kole budúcich dvoch vstupných draftoch. Súčasťou megatrejdu je aj presun dua Willie Reed a Brice Johnson do Detroitu.Dvadsaťosemročný Griffin je jedným z najlepšie platených pivotov ligy. Minulý rok podpísal 5-ročnú zmluvu vo výške 171 miliónov USD. Podľa informácie agentúry DPA kluby ešte trejdy oficiálne neoznámili. V tejto sezóne má Griffin na konte priemer 22,6 bodov, 7,9 doskokov a 5,4 asistencií na zápas. Je 5-násobným účastníkom zápasu All Star. Doteraz pôsobil iba v Los Angeles Clippers.