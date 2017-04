NBA: Historický obrat Clevelandu, od postupu ho delí jediná výhra

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

NBA - play off



Štvrťfinále Východnej konferencie



Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 114:119

/stav série: 0:3/



Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 104:77

/stav série: 2:1/



Štvrťfinále Západnej konferencie



Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 105:94

/stav série: 1:2/

New York 21. apríla (TASR) - Basketbalistov Clevelandu Cavaliers delí od postupu do 2. kola play off už len jedna výhra. Obhajca trofeje triumfoval v treťom súboji štvrťfinále Východnej konferencie na palubovke Indiany Pacers 119:114 a v sérii vedie 3:0 na zápasy.Cavaliers predviedli dokonalý obrat, keď sa im podarilo vymazať 25-bodové prvopolčasové manko, čo je nový historický rekord súťaže vo vyraďovacej časti. Lídrom víťazov bol LeBron James, ktorý za 41 bodov, 13 doskokov a 12 asistencií dosiahol svoj 17. triple-double v play off kariére.