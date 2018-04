NBA: Houston postúpil cez Minnesotu do 2. kola play off

Na snímke hráč Houston Rockets - James Harden. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA



Štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápasy:



Cleveland - Indiana 98:95



/stav série: 3:2/



Toronto - Washington 108:98



/stav série: 3:2/



Štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápasy:



Houston - Minnesota 122:104



/konečný stav série: 4:1, Houston postúpil do 2. kola play off/



Oklahoma City - Utah 107:99



/stav série: 2:3/

New York 26. apríla (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets zvíťazili v noci na štvrtok v piatom stretnutí 1. kola play off Západnej konferencie NBA na domácej palubovke nad Minnesotou Timberwolves 122:104 a v sérii triumfovali 4:1.