NBA: Houston postúpil do 2. kola play off

Na snímke hráči Rockets, vľavo James Harden a vpravo Patrick Beverley. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA /na štyri víťazstvá/



piate zápasy štvrťfinále Západnej konferencie



Houston - Oklahoma City 105:99

/konečný stav série: 4:1/



San Antonio - Memphis 116:103

/stav série: 3:2/



LA Clippers - Utah 43:46 po dvoch štvrtinách

New York 26. apríla (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets sa prebojovali do 2. kola play off zámorskej NBA. V piatom zápase štvrťfinále Západnej konferencie zvíťazili nad Ohlahomou City Thunder 105:99 a v celej sérii triumfovali 4:1. Ústrednou postavou domácich bol James Harden, ktorý zaznamenal 34 bodov. Oklahome nepomohlo ani 47 bodov Russella Westbrooka. San Antonio Spurs si aj vďaka 28 bodom Kawhiho Leonarda poradili s Memphisom Grizzlies 116:103 a v sérii sa ujali vedenia 3:2.