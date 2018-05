NBA: Houston ukončil víťaznú domácu šnúru Golden State

Na snímke basketbalista Houstonu Rockets James Harden a Draymond Green z Golden State Warriors. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. mája (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets zvíťazili v noci na stredu vo štvrtom zápase finále play off Západnej konferencie NBA na palubovke Golden State Warriors 95:92 a vyrovnali stav série na 2:2. James Harden prispel k výhre 30 bodmi, Chris Paul pridal v drese hostí 27 bodov. Warriors prehrali v play off doma prvýkrát od siedmeho zápasu finále 2016, po rekordnej šnúre 16 víťazstiev. Piaty duel je na programe v noci na piatok o 3.00 SELČ.