NBA: Houston zdolal v piatom zápase Golden State, finále má na dosah

Play off NBA:



finále Západnej konferencie - 5. zápas:



Houston - Golden State 98:94



/stav série: 3:2/

New York 25. mája (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets sú jediný krok od postupu do finále play off NBA. V noci na piatok zdolali v piatom dueli finále Západnej konferencie obhajcu trofeje Golden State Warriors 98:94 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:2. Svoj postup môžu spečatiť v noci na nedeľu v šiestom stretnutí, ktoré sa hrá na palubovke Golden State.