NBA: Indiana pokračuje v prestavbe, získala Bogdanoviča

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Indianapolis 11. júla (TASR) - Vedenie klubu zámorskej basketbalovej NBA Indiana Pacers pokračuje v prestavbe pred blížiacim sa ročníkom. Do tímu najnovšie angažovalo 28-ročného krídelníka Bojana Bogdanoviča.Chorvátsky reprezentant hral v predchádzajúcej sezóne za Brooklyn Nets a Washington Wizards, priemerne v zápasoch zaznamenal 13,7 bodu, 3,4 doskoku a 1,4 asistencie. Vedenie Indiany podpísalo s Bogdanovičom dvojročný kontrakt v celkovej hodnote 21 miliónov amerických dolárov.Dres Pacers si prvýkrát od roku 2010 nenavlečie Paul George, ktorého poslal klub v rámci výmeny do Oklahomy. Do tímu pribudol zo Sacramenta Darren Collison. Informovala o tom agentúra AP.Basketbalový klub zámorskej NBA Cleveland Cavaliers angažoval 35-ročného rozohrávača Joseho Calderona.Španielsky reprezentant pôsobil v predchádzajúcom ročníku v Los Angeles Lakers a Atlante Hawks, v priemere si do štatistík zapísal 3,4 bodu a 2,1 asistencie na zápas. Vo svojom novom pôsobisku bude mať za úlohu sekundovať Kyriemu Irvingu. Pre minuloročného finalistu bol práve post druhého rozohrávača slabinou v play off.Calderon podpísal v Clevelande ročný kontrakt za tzv. veteránske minimum, ktoré predstavuje sumu približne 2,3 milióna amerických dolárov. Informovala o tom agentúra AP.