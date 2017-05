NBA: James zaplatí pokutu za svojho spoluhráča Jonesa

Basketbalista Cleveland Cavaliers LeBron James. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Cleveland 2. mája (TASR) - Basketbalista Clevelandu Cavaliers LeBron James zaplatí za svojho spoluhráča Dahntaya Jonesa pokutu vo výške šesťtisíc amerických dolárov.Jones nedohral úvodný zápas druhého kola play off zámorskej NBA proti Torontu Raptors, keď sa musel porúčať po dvoch technických chybách z palubovky.uviedol James na adresu pokuty pre svojho spoluhráča.Pre Jonesa je to dobrá správa, keďže v Clevelande poberá plat za minimálny kontrakt. Cavaliers angažovali 36-ročného krídelníka v záverečný deň základnej časti pre jeho skúsenosti a tvrdosť v zápasoch. Jones sa dostal v stretnutí do viacerých kontaktov s Normanom Powellom, za čo inkasoval dve technické chyby. Informovala agentúra AP.