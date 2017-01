NBA: Kanter si zlomil ruku o stoličku, mimo hry bude dva mesiace

Ian Clark (vľavo) a Enes Kanter počas zápasu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. januára (TASR) - Tureckého basketbalistu Enesa Kantera čaká v zámorskej NBA dvojmesačná pauza. Pivot klubu Oklahoma City Thunder sa podrobil operácii zlomeného predlaktia. Zranenie si spôsobil po tom, ako vo štvrtkovom zápase proti Dallasu od hnevu udrel do stoličky.Kanter je kľúčovým náhradníkom Thunder a s platom 17,1 milióna dolárov druhým najlepšie zarábajúcim hráčom klubu. Proti Dallasu nebol spokojný so svojím výkonom a v priebehu prvého polčasu, keď tréneri ohlásili oddychový čas, si jeho frustráciu odniesla jedna zo stoličiek na striedanie. Pri údere si zranil ruku, následné vyšetrenie preukázalo zlomeninu pravého predlaktia.V aktuálnej sezóne odohral 47 duelov, v ktorých priemerne zaznamenal 14,6 bodu a 6,8 doskoku na zápas.