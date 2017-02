NBA: Kráľom smečiarov sa stal Robinson, najzručnejším bol Porzingis

Na snímke hore hráč Phoenixu Derrick Jones Jr. dáva kôš vo výskoku cez tri osoby počas súťaže o najlepšieho smečiara (slam dunk) v rámci podujatia NBA All-Star Saturday Night v New Orleanse v noci na 19. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New Orleans 19. februára (TASR) - Glenn Robinson III sa stal najlepším smečiarom v rámci tradičného All-Star víkendu, ktorý vyvrcholí v noci na pondelok prestížnym Zápasom hviezd basketbalovej NBA. Najsledovanejšiu súťaž zručností zo sobotňajšieho programu ovládol po tom, ako vo finále zdolal Derricka Jonesa juniora.Robinson III, syn bývalého elitného krídelníka Glenna Robinsona, spečatil svoj triumf smečom, pri ktorom preskočil troch ľudí a ponad hlavu zapichol loptu do koša.Titul top trojkára získal Eric Gordon z Houstonu, ktorý v záverečnom rozstrele zdolal hviezdu majstrovského Clevelandu Kyrieho Irvinga. Obaja vo finálovom kole dosiahli zhodný počet 20 bodov, rozhodnúť tak muselo extrakolo. V ňom mal presnejšiu mušku Gordon a stal sa prvým hráčom Houstonu v klubovej histórii, ktorý triumfoval v súťaži o najlepšieho trojkára.Prekvapujúceho víťaza mala súťaž o najzručnejšieho hráča. Kombináciu driblingu, streľby a prihrávok na presnosť ovládol 220 centimetrov vysoký Lotyš Kristaps Porzingis. Podkošový hráč New Yorku Knicks prekonal nižších a pohyblivejších súperov. "Je to super pocit, že som mohol predviesť svoje schopnosti a ukázať deťom, že zručný môže byť aj niekto, kto je vysoký a chudý ako ja," povedal Porzingis pre oficiálny web zámorskej súťaže.