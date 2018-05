NBA: LeBron James je dvanástykrát v ideálnej päťke sezóny

Hráč z tímu Cleveland Cavaliers - LeBron James, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tri najlepšie päťky sezóny NBA podľa hlasovania zástupcov médií:



1. tím: LeBron James (Cleveland Cavaliers), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Durant (Golden State Warriors)



2. tím: LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder)



3. tím: Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Stephen Curry (Golden State Warriors), Paul George (Oklahoma City Thunder), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

New Yorka 25. mája (TASR) - Amerického basketbalistu LeBrona Jamesa vybrali dvanástykrát v kariére do ideálnej päťky sezóny zámorskej NBA. Líder Clevelandu Cavaliers tak prekonal Kobeho Bryanta a Karla Malonea, ktorí sa do All Star tímu dostali 11-krát.Spolu s Jamesom sú súčasťou najlepšej päťky James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Damian Lillard (Portland Trail Blazers) a Kevin Durant (Golden State Warriors). James, Harden a Davis sa dostali aj medzi trojicu kandidátov na ocenenie pre najužitočnejšieho hráča sezóny, o držiteľovi ktorého sa rozhodne 25. júna. Informoval o tom portál nba.com.