NBA: LeBron James zničil Washington 57 bodmi

Na snímke vľavo hráč Clevelandu LeBron James, vpravo hráč Bostonu Jayson Tatum. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu najmä vďaka famóznemu výkonu LeBrona Jamesa zvíťazili v noci na sobotu v súboji zámorskej NBA na palubovke Washingtonu 130:122. James zaznamenal 57 bodov, čo je najlepší strelecký výkon tejto sezóny. Sám vo svojej kariére dosiahol viac iba 3. marca 2014, keď konto Charlotte Hornets zaťažil ešte ako hráč Miami Heat 61 bodmi.Boston sa otriasol po úvodých dvoch prehrách a momentálne ťahá už 7-zápasovú víťaznú šnúru. Celtics v noci na sobotu uspeli proti Oklahome City Thunder, ktorú zdolali 101:94.San Antonio ukončilo sériu štyroch prehier proti Charlotte (108:101). Spurs neublížila ani absencia dvoch ich opôr Kawhiho Leonarda a Tonyho Parkera.Detroit - Milwaukee 105:96, Orlando - Chicago 83:105, Philadelphia - Indiana 121:110, Washington - Cleveland 122:130, Atlanta - Houston 104:119, New York - Phoenix 120:107, Dallas - New Orleans 94:99, San Antonio - Charlotte 108:101, Denver - Miami 95:94, Utah - Toronto 100:109, Oklahoma City - Boston 94:101, Los Angeles Lakers - Brooklyn 124:112