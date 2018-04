NBA: Majiteľ Brooklyn Nets predal 49 %-ný podiel čínskej spoločnosti

Michail Prochorov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. apríla (TASR) - Majiteľ Brooklyn Nets Michail Prochorov predal 49 percent akcií v klube zámorskej basketbalovej NBA. Ich vlastníkom sa stala čínska internetová spoločnosť Alibaba Group Holding Ltd na čele s Joeom Tsaiom.Prochorov nateraz zostáva majiteľom klubu. Dohoda však umožňuje Číňanom získať ďalšie práva v roku 2021 a vlastníkom Nets by sa stal Tsai. Predaj nezahŕňa arénu Barclays Center, v ktorej hrávajú Nets svoje domáce zápasy. Informovala o tom agentúra AP.Moskovský rodák kúpil klub v roku 2010 a presťahoval ho z New Jersey do Brooklynu.